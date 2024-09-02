Забастовка учителей старших классов продлится третий день подряд

В ходе очередных переговоров между представителями министерства финансов и Профсоюза учителей средних и старших классов не удалось достичь какого-либо прогресса, поэтому забастовка учителей старших классов продлится и во вторник, третьего сентября.

Следующая встреча переговорных групп также состоится во вторник. Напомним, профсоюз учителей средних и старших классов добивается подписания коллективных соглашений для всех действующих педагогов, тогда как министерство финансов настаивает на подписании индивидуальных договоров.

В качестве компромиссного предложения профсоюз учителей предложил принять на работу новых учителей, которые будут получать доплату сверх заработной платы, установленной коллективными соглашениями, но министерство финансов отказывается принять это предложение.

Министр образования Йоав Киш ранее предложил разрешить наем учителей на индивидуальные контракты сроком на один год, и если после этого года профсоюз учителей откажется продолжать набор новых педагогов, часть повышения зарплат учителей будет отменена. Профсоюз учителей средних и старших классов отказывается от этого предложения.