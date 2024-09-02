Земельное управление выставит на продажу 10 участков под 7100 квартир в Тель-Авиве

Земельное управление подготовило к продаже 10 земельных участков в Тель-Авиве, рассчитанных на 27 жилищных комплексов под 7100 единиц жилья. Общая стоимость участков оценивается в 25 миллиардов шекелей, сообщает The Marker.

Участки расположены в районе бывшего аэропорта Сде-Дов. Согласно плану, на них будут возведены здания высотой от 5 до 45 этажей, которые будут включать в себя 650 единиц социального жилья для пожилых и 1680 единиц жилья для долгосрочной аренды