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Экономика

Земельное управление выставит на продажу 10 участков под 7100 квартир в Тель-Авиве

время публикации: 02 сентября 2024 г., 07:07 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 07:07
Земельное управление выставит на продажу 10 участков под 7100 квартир в Тель-Авиве
Flash90. Фото: М.Шай

Земельное управление подготовило к продаже 10 земельных участков в Тель-Авиве, рассчитанных на 27 жилищных комплексов под 7100 единиц жилья. Общая стоимость участков оценивается в 25 миллиардов шекелей, сообщает The Marker.

Участки расположены в районе бывшего аэропорта Сде-Дов. Согласно плану, на них будут возведены здания высотой от 5 до 45 этажей, которые будут включать в себя 650 единиц социального жилья для пожилых и 1680 единиц жилья для долгосрочной аренды

Экономика
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