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Экономика

"Гистадрут" попросил рабком управления аэропортов продлить забастовку

время публикации: 02 сентября 2024 г., 10:31 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 10:33
"Гистадрут" попросил рабком управления аэропортов продлить забастовку
Avshalom Sassoni/Flash90

Руководство всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут Клалит") попросило председателя рабочего комитета управления аэропортов Пинхаса Идана продлить забастовку в аэропорту имени Бен-Гуриона сверх запланированных утренних часов, сообщает "Калькалист".

Следует отметить, что сегодня партийный суд "Ликуда" рассматривает вопрос исключения Идана из рядов партии в связи с его участием в забастовке весной 2023 года, когда премьер-министр Биньямин Нетаниягу попытался уволить министра обороны Йоава Галанта.

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