"Гистадрут" попросил рабком управления аэропортов продлить забастовку

Руководство всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут Клалит") попросило председателя рабочего комитета управления аэропортов Пинхаса Идана продлить забастовку в аэропорту имени Бен-Гуриона сверх запланированных утренних часов, сообщает "Калькалист".

Следует отметить, что сегодня партийный суд "Ликуда" рассматривает вопрос исключения Идана из рядов партии в связи с его участием в забастовке весной 2023 года, когда премьер-министр Биньямин Нетаниягу попытался уволить министра обороны Йоава Галанта.