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Экономика

Инвесторы оценили израильский стартап Island в $3 миллиарда

время публикации: 30 апреля 2024 г., 22:25 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 22:25
Инвесторы оценили израильский стартап Island в $3 миллиарда
AP Photo/Elise Amendola, File

Израильская стартап-компания Island разработавшая защищенный корпоративный браузер, провела раунд D мобилизации капитала, получив от инвесторов 175 миллионов долларов.

Этот раунд удвоил оценку рыночной стоимости компании по сравнению с раундом С, когда Island мобилизовала 100 миллионов долларов исходя из стоимости 1,5 миллиарда долларов, и довел ее до 3 миллиардов долларов.

В общей сложности компания, основанная в 2020 году, мобилизовала у инвесторов уже 487 миллионов долларов.

Штат компании составляет 250 человек, из которых 150 работают в Израиле. Согласно прогнозам, компания должна закончить текущий год с доходом в несколько десятков миллионов долларов.

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