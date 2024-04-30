Инвесторы оценили израильский стартап Island в $3 миллиарда

Израильская стартап-компания Island разработавшая защищенный корпоративный браузер, провела раунд D мобилизации капитала, получив от инвесторов 175 миллионов долларов.

Этот раунд удвоил оценку рыночной стоимости компании по сравнению с раундом С, когда Island мобилизовала 100 миллионов долларов исходя из стоимости 1,5 миллиарда долларов, и довел ее до 3 миллиардов долларов.

В общей сложности компания, основанная в 2020 году, мобилизовала у инвесторов уже 487 миллионов долларов.

Штат компании составляет 250 человек, из которых 150 работают в Израиле. Согласно прогнозам, компания должна закончить текущий год с доходом в несколько десятков миллионов долларов.