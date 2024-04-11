Инвесторы оценили израильский стартап Guesty в $900 млн

Израильская стартап-компания Guesty, разработавшая платформу управления недвижимостью, сдаваемой в краткосрочную аренду, провела шестой раунд мобилизации капитала.

Guesty получила от инвесторов 130 миллионов долларов исходя из общей стоимости компании в 900 миллионов долларов.

Ведущим инвестором в данном раунде стала международная инвестиционная компания KKR. Также в нем приняли участие венчурный фонд Inovia Capital, и структуры, участвовавшие в предыдущих раундах – Apax, MSD, Sixth Street.