Инвесторы оценили израильский стартап Guesty в $900 млн
время публикации: 11 апреля 2024 г., 07:06 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 07:06
Израильская стартап-компания Guesty, разработавшая платформу управления недвижимостью, сдаваемой в краткосрочную аренду, провела шестой раунд мобилизации капитала.
Guesty получила от инвесторов 130 миллионов долларов исходя из общей стоимости компании в 900 миллионов долларов.
Ведущим инвестором в данном раунде стала международная инвестиционная компания KKR. Также в нем приняли участие венчурный фонд Inovia Capital, и структуры, участвовавшие в предыдущих раундах – Apax, MSD, Sixth Street.
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