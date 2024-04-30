Великобритания запретила слишком легкие пароли по умолчанию

В Великобритании вступила в силу поправка к закону об обеспечении безопасности приборов и систем связи, запрещающий поставщикам приборов, имеющих возможность подключения к интернету или к интранету, устанавливать стандартные легкие пароли по умолчанию, такие как admin или 1234.

Производитель, желающий поставлять товары для продажи в Соединенном Королевстве, должен будет обеспечить генерирование случайного пароля при первом включении прибора.

Штраф за нарушение закона – до 10 миллионов фунтов стерлингов или до 4% глобальных доходов нарушителя.

Под действие закона подпадают не только приборы, непосредственно касающиеся обеспечения связи, такие как роутеры или wifi-ретрансляторы, но и любой бытовой прибор, подключаемый к интернету, от "умного" телевизора до чайника, кондиционера и пылесоса.