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Экономика

Глава центробанка Ливии сбежал, добыча нефти в стране остановлена

время публикации: 30 августа 2024 г., 08:41 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 08:41
Глава центробанка Ливии сбежал, добыча нефти в стране остановлена
AP

Глава Центрального банка Ливии Садик аль-Кабир заявил, что он и другие высокопоставленные сотрудники банка были вынуждены покинуть страну, чтобы "защитить свои жизни" от возможных нападений вооруженных группировок, сообщает Financial Times.

Это заявление прозвучало на фоне обострения политического кризиса в Ливии, который на этой неделе привел к остановке большей части нефтедобычи в стране.

Конфликт между аль-Кабиром и стремящимся сместить его с должности премьер-министром Абдул Хамидом Дбейбой, возглавляющим правительство, контролирующее западную часть Ливии, начался после того, как аль-Кабир обвинил премьер-министра в чрезмерных расходах и создании ложной "радужной" картины экономики в своих выступлениях.

На этой неделе силы правительства в Триполи захватили помещения центрального банка, контролирующего валютные поступления от продажи нефти и золотовалютный резерв страны.

В ответ на захват центрального банка правительство, базирующееся в восточной части Ливии объявило о прекращении добычи нефти на подконтрольных ему территориях (а это большая часть ливийских месторождений).

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