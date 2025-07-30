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Экономика

Суд признал сделку Gottex от 2013 года фиктивной и наложил на компанию крупный штраф

время публикации: 30 июля 2025 г., 19:12 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 19:21
Суд признал сделку Gottex от 2013 года фиктивной и наложил на компанию крупный штраф
AP Photo/Peter Dejong

Окружной суд Тель-Авива принял позицию государства, постановив, что сделка по продаже, осуществленная группой Gottex в 2013 году, была фиктивной, и преследовала целью уклонение от уплаты налогов.

В рамках этой "сделки" был осуществлен перевод средств между двумя связанными компаниями со списанием долговых остатков на сотни миллионов шекелей и регистрацией распределения фиктивных дивидендов с освобождением от налогов.

Суд постановил, что компания должна выплатить налоги в размере 5% и 15%, он также наложил на компанию крупный штраф за неподачу декларации по сделке и отменил налоговую льготу в размере 491 миллиона шекелей.

Как сообщает "Кипа", Gottex подготовила сфабрикованную сделку, в рамках которой были распределены дивиденды с освобождением от налогов, тогда как по закону компания должна была удержать налог с их распределения.

В решении суда установлено, что размер подоходного налога, который следует удержать, составляет 5% в соответствии с налоговым соглашением между Израилем и Нидерландами в отношении суммы около 208 миллионов и 15% в отношении долговых остатков акционеров, которые составили около 101 миллиона шекелей.

Компания Gottex занимается производством и продажей купальников и управляет общенациональной сетью магазинов по продаже одежды, в которой она продает продукцию Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti и других брендов.

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