73-летний Мордехай Фрид обвиняется в мошенничестве и обмане инвесторов

Государственная прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 73-летнего Мордехая Фрида из Тель-Авива по обвинению в множестве случаев мошенничества с инвесторами, объем мошенничества превышает два миллиона шекелей.

В соответствии с обвинительным заключением, Мордехай Фрид выдавал себя за состоятельного бизнесмена, имеющего большой опыт управления недвижимостью в Израиле и в мире и оказывающего услуги инвестиционного консультирования.

Он знакомился с людьми в социальной сети Facebook и на сайтах знакомств, показывал им фиктивные договоры и фотографии, якобы свидетельствующие об успехе его инвестиций, и призывал доверить ему свои деньги. При этом он не рассказывал инвесторам, что он задолжал более двух миллионов шекелей, и против него ведутся дела в исполнительном производстве ("оцаа ле-поаль").

Пострадавшие, поверив обвиняемому, передали ему деньги на общую сумму 1664093 шекеля для инвестирования в Израиле и за рубежом. Мордехай Фрид не инвестировал эти деньги и тратил их исключительно на собственные нужды. Когда инвесторы обращались к нему с вопросами, он уверял их, что деньги инвестированы, и скоро поступит прибыль.

Чтобы избежать изъятия полученных от инвесторов денег судебными исполнителями, он скрывал источники средств и их владельцев, использовал счета близких людей при различных сделках и иногда даже возвращал некоторым пострадавшим деньги со счетов своих следующих жертв, выдавая эти переводы за "прибыль от инвестиций".

Ему вменяется множество случаев получения средств обманным путем при отягчающих обстоятельствах и отмывание денег. Прокуратура подала также в суд ходатайство о конфискации имущества обвиняемого.