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Экономика

Минпрос закроет 17 школ, получавших госфинансирование и не преподававших базовые предметы

Харедим
Мин.образования
Школьное образование
время публикации: 30 июля 2025 г., 09:25 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 09:25
Минпрос закроет 17 школ, получавших госфинансирование и не преподававших базовые предметы
David Cohen/Flash90

Министерство просвещения уведомило мэров нескольких городов с ультраортодоксальным населением о намерении закрыть 17 школ за нарушение обязанности преподавания базовых предметов, сообщает 13-й канал ИТВ.

В ходе проверок, проведенных в школах, которые должны преподавать базовые предметы (математика, иврит, английский) в объеме 55% от базовой программы в обмен на получение частичного финансирования от государства, было установлено, что эти школы, получая деньги минпроса, вообще не преподавали математику и английский.

Дети из закрываемых школ будут распределены по другим учебным заведениям.

Экономика
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