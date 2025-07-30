Минпрос закроет 17 школ, получавших госфинансирование и не преподававших базовые предметы

Министерство просвещения уведомило мэров нескольких городов с ультраортодоксальным населением о намерении закрыть 17 школ за нарушение обязанности преподавания базовых предметов, сообщает 13-й канал ИТВ.

В ходе проверок, проведенных в школах, которые должны преподавать базовые предметы (математика, иврит, английский) в объеме 55% от базовой программы в обмен на получение частичного финансирования от государства, было установлено, что эти школы, получая деньги минпроса, вообще не преподавали математику и английский.

Дети из закрываемых школ будут распределены по другим учебным заведениям.