Утверждена поэтапная отмена освобождения от НДС табачных изделий в магазинах Duty Free

Финансовая комиссия Кнессета после долгих проволочек и споров утвердила указ министра финансов Бецалеля Смотрича о поэтапной отмене освобождения от НДС табачных изделий, продаваемых в магазинах Duty Free в Израиле.

Согласно утвержденному указу, квота безналоговой покупки табачных изделий будет сокращена вдвое с 1 января 2027 года (до 100 сигарет, 125 граммов табака или 5 мм жидкости для электронных сигарет).

С 1 июня 2028 года льгота будет отменена полностью.