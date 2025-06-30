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Экономика

Утверждена поэтапная отмена освобождения от НДС табачных изделий в магазинах Duty Free

время публикации: 30 июня 2025 г., 12:39 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 12:39
Утверждена поэтапная отмена освобождения от НДС табачных изделий в магазинах Duty Free
Nati Shohat/Flash90

Финансовая комиссия Кнессета после долгих проволочек и споров утвердила указ министра финансов Бецалеля Смотрича о поэтапной отмене освобождения от НДС табачных изделий, продаваемых в магазинах Duty Free в Израиле.

Согласно утвержденному указу, квота безналоговой покупки табачных изделий будет сокращена вдвое с 1 января 2027 года (до 100 сигарет, 125 граммов табака или 5 мм жидкости для электронных сигарет).

С 1 июня 2028 года льгота будет отменена полностью.

Экономика
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