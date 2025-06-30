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Экономика

Оценка поступлений в израильский Фонд народного благосостояния увеличена на 2-3 млрд долларов

Финансы
Нефть и газ
Налоги
время публикации: 30 июня 2025 г., 21:16 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 21:16
Оценка поступлений в израильский Фонд народного благосостояния увеличена на 2-3 млрд долларов
Flash90

Налоговое управление опубликовало новую оценку потенциала налоговых поступлений в Фонд народного благосостояния от разработки израильских газовых месторождений на 2-3 миллиарда долларов до 57-74 миллиардов долларов.

Корректировка оценки связана с увеличением потенциала добычи газа из месторождения "Левиатан" и с ожиданием начала добычи газа из месторождения "Косатка" ("Катлан").

Следует отметить, что на данный момент в Фонде народного благосостояния накоплено около 7 миллиардов шекелей, то есть около 2 миллиардов долларов, поскольку отчисления со сверхдоходов поступают пока только из месторождения "Тамар". Темпы пополнения фонда существенно увеличатся, когда в него начнут поступать налоги со сверхдоходов из месторождений "Левиатан" и "Кариш".

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