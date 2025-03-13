Юрсоветник Кнессета: коалиция нарушила закон при распределении прибыли Фонда благосостояния

В среду, 12 марта, специальная комиссия Кнессета по надзору за Фондом национального благосостояния утвердила цели, на которые будет направлена прибыль от него в 2025 году.

В этом году речь идет о сумме в 189 миллионов шекелей, которая, согласно закону, должна идти на социальные, исследовательские и образовательные цели, которые не финансируются на постоянной основе в государственном бюджете. Кроме того, правительство должно ежегодно выделять сумму "для инвестиций в возобновляемую энергию и её развитие", а также для поощрения занятости в Негеве.

Минфин направил в комиссию "список целей на утверждение" еще около месяца назад, причем этот список не соответствовал требованиям закона. Председатель комиссии Нисим Ватори ("Ликуд") заявил, что не намерен автоматически утверждать требования минфина и провел серию заседаний, на которых были заслушаны представители организаций, претендовавших на получение финансирования в соответствии с целями фонда.

Однако во вторник, 11 марта, Ватори объявил, что добился от минфина выделения 20 миллионов шекелей из фонда на сферу возобновляемых источников энергии и попытался провести немедленное голосование.

Юридический советник Кнессета Сагит Афик заблокировала эту попытку, поскольку членам комиссии не дали времени ознакомиться со списком целей, на которые должны пойти деньги. Кроме того, Афик подчеркнула, что тот список, который представлен на утверждение, слишком общий и не соответствует требованиям закона.

В итоге голосование комиссии было проведено в среду, 12 марта. Минфин так и не предоставил депутатам конкретные цели, на которые пойдут деньги, после чего члены оппозиции отказались участвовать в голосовании и заявили, что обратятся в БАГАЦ.

116,5 миллионов шекелей будут переданы министерству просвещения, 23 миллиона шекелей – министерству Негева и Галилеи, по 20 миллионов шекелей – министерствам энергетики и здравоохранения, 9,5 миллионов шекелей – министерству поселенческой деятельности и национальных задач. При этом, вопреки закону, министерства сами будут определять, на какие цели пойдут эти деньги.

Следует отметить, что юридический советник Кнессета не входит в общую структуру офиса юридического советника правительства, а является самостоятельной фигурой, представляющей интересы Кнессета как законодательной ветви власти.