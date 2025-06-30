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Экономика

Израильский инвестфонд выкупил у китайцев 25% акций Порта Залива

Китай
Средиземное море
Транспорт
Инфраструктура
время публикации: 30 июня 2025 г., 07:24 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 07:24
Израильский инвестфонд выкупил у китайцев 25% акций Порта Залива
Фото: А.Завин/NEWSru.co.il

Израильский инвестиционный фонд "Ной", специализирующийся на инвестициях в инфраструктурные и энергетические проекты, приобрел 25% акций нового хайфского порта (Порт Залива), принадлежащего китайской государственной компании SIPG.

Стоимость сделки составила 600 миллионов шекелей. Порт открылся в сентябре 2021 года. В его строительство было вложено 5,5 миллиардов шекелей. Он может принимать крупные контейнеровозы и служит, среди прочего, узловым портом, в котором осуществляется перегрузка контейнеров на малые суда, обслуживающие другие порты региона.

Тот факт, что владельцем нового порта является китайская госкомпания, является одной из точек напряженности в отношениях между Израилем и США.

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