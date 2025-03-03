Минфин и минтранс урегулировали спор портов по разгрузке генеральных грузов

Министерства финансов и транспорта достигли соглашения с морскими портами о порядке разгрузки генеральных грузов и автомобилей, и о пользовании простаивавшими до сих пор новыми пирсами, сообщает "Глобс".

В рамках соглашения новые частные порты (Южный порт в Ашдоде и порт Залива в Хайфе) получили разрешение на разгрузку генеральных грузов на ближайшие шесть лет, однако не смогут заниматься разгрузкой автомобилей.

Приватизированный старый Хайфский порт получил поблажки в вопросе выплаты дивидендов, а также дополнительные площади для складирования грузов.

Государственный старый Ашдодский порт получил в свое распоряжение без тендера новый пирс, построенный одновременно с новым Южным портом и с тех пор простаивавший, но только на ближайшие шесть лет.

С порта "Израильских судоверфей" снято ограничение на объем генеральных грузов, которые можно в нем разгружать.