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Экономика

Haribo отзывает упаковки сладостей в Нидерландах после обнаружения в них каннабиса

Нидерланды
время публикации: 30 мая 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 09:48
Haribo отзывает упаковки сладостей в Нидерландах после обнаружения в них каннабиса
AP Photo/Richard Drew

Несколько человек почувствовали недомогание после того, как съели килограммовую упаковку Haribo Happy Cola F!ZZ, пишет BBC. Представитель нидерландского агентства по пищевой безопасности (NVWA) сообщил, что некоторые пострадавшие жаловались на головокружение после употребления этих сладостей. Позже агентство подтвердило, что в образцах продукции был выявлен каннабис.

По данным NVWA, в трех упаковках были обнаружены испорченные сладости, однако Haribo решила отозвать все партии продукта в качестве меры предосторожности. Упаковки, о которых идет речь, имеют срок годности до января 2026 года. Как сообщают голландские СМИ, NVWA отметила, что полиция выясняет, каким образом каннабис мог попасть в состав сладостей. Агентство также предупредило, что в обращении все еще могут находиться упаковки, употребление которых может вызвать проблемы со здоровьем, включая головокружение.

На данный момент неизвестно, были ли загрязненные сладости оригинальной продукцией Haribo или подделкой. Производитель отметил, что отзыв продукции касается исключительно Нидерландов и не распространяется на другие страны.

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