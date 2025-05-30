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Экономика

Апелляционный суд США заморозил отмену "взаимных пошлин" Трампа

США
Дональд Трамп
Судебные решения
Импорт и экспорт
время публикации: 30 мая 2025 г., 10:59 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 10:59
Апелляционный суд США заморозил отмену "взаимных пошлин" Трампа
AP Photo/Andrew Harnik

Федеральный апелляционный суд США приостановил вступление в силу решения суда по вопросам международной торговли в Нью-Йорке, признавшего введенные президентом США Дональдом Трампом "взаимные пошлины" незаконными.

Апелляционный суд приказал администрации Трампа и истцам, добивающимся отмены пошлин, представить свою аргументацию в письменном виде в начале июня.

Напомним, что ранее Федеральный суд по вопросам международной торговли составом из трех судей постановил, что Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту США Дональду Трампу "безграничные" полномочия для введения пошлин для всего мира, которые президент ввел исполнительными указами в последние месяцы.

Согласно постановлению, действия Трампа "превышают любые полномочия, предоставленные президенту IEEPA для регулирования импорта посредством пошлин".

Иск против "взаимных пошлин" Трампа был подан группой малых бизнесов, а также 11 генеральными прокурорами штатов.

Следует подчеркнуть, что речь идет только о пошлинах, введенных на основании IEEPA, в частности – о пошлине в 17% на израильские товары. Пошлины на конкретные товары или группы товаров, такие как сталь, алюминий, автомобили, остаются в силе.

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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 29 мая 2025

Суд в США заблокировал "взаимные" пошлины Трампа