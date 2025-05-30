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Экономика

Налоговое управление против ЦАХАЛа, полиции и других оборонных структур

ЦАХАЛ
Полиция
Налоги
время публикации: 30 мая 2025 г., 07:34 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 07:34
Налоговое управление против ЦАХАЛа, полиции и других оборонных структур
https://www.newsru.co.il/finance/31oct2024/eco_301.html

Налоговое управление объявило, что намерено с июля этого года взимать полный налог с благ, предоставляемых ЦАХАЛом кадровым военнослужащим, а полицией, службой тюрем и т.д. своим сотрудникам.

Речь идет о питании, одежде, организованном отпуске и т.д., а в некоторых случаях – и проживании.

Фактически в налоговом управлении хотят уравнять порядок взимания налога с военных и сотрудников других служб безопасности с порядком взимания налога со всех остальных жителей страны.

До 1995 года с благ, предоставляемых ЦАХАЛом военным, налог не взимался вовсе. В 1995 году был подписан договор, по которому налог взимался в сильно урезанном объеме. В одностороннем порядке этот договор начали применять и другие службы, в которых зарплаты привязаны к зарплатам в ЦАХАЛе.

Речь идет о сумме в 0,5-1 миллиард шекелей в год.

В командовании ЦАХАЛа и в руководстве других структур выступают категорически против отмены договора от 1995 года. Как сообщает The Marker, военные готовы рассмотреть возможность изменения ситуации для новых контрактников.

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