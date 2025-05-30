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Экономика

Минфин Израиля снизил прогнозы экономического роста

время публикации: 30 мая 2025 г., 07:01 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 07:01
Минфин Израиля снизил прогнозы экономического роста
AP Photo/Ariel Schalit)

Отдел главного экономиста министерства финансов опубликовал новый прогноз по развитию экономики Израиля, заметно ухудшив прогнозируемые показатели.

Прогноз на 2025 год снижен с 4,3% роста ВВП до 3,6%, а на 2026 год – с 5,4% до 4,4%, и это несмотря на увеличение прогнозируемых налоговых поступлений на 21 миллиард шекелей в 2025 году и на 7 миллиардов шекелей в 2026 году.

Фактически прогноз минфина на 2025 год сравнялся с прогнозом Банка Израиля, обновленным в апреле, но все еще оптимистичнее прогноза центробанка на 2026 год (4%).

Уровень инфляции, согласно новому прогнозу, только к концу 2025 года опустится до 3%, а в пределы целевого интервала войдет не раньше 2026 года.

Экономика
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