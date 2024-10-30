Рейтинг хайтек-компаний, в которых лучше всего работать в Израиле. Microsoft больше не первый

Компания Dun & Bradstreet Israel опубликовала ежегодный рейтинг 50 израильских компаний в сфере высоких технологий, в которых лучше всего работать.

Рейтинг составляется на основании анкет работников и анкет директоров кадровых отделов нескольких сотен хайтек-компаний, и учитывает множество параметров, от зарплаты и бонусов до возможности влиять на происходящее в компании и вклада компании в общество.

После пяти лет лидерства Microsoft Israel лишился первой строчки и был отодвинут на второе место новым лидером Nvidia Israel, которая год назад была лишь 8-й.

Напомним, что Nvidia лидировала в этом году и в рейтинге CofaceBDi среди израильских компаний всех отраслей, в которых лучше всего работать.

Третью строчку сохранила за собой monday.com. Palo Alto опустилась со второй строчки на четвертую. Salesforce вернулась в первую пятерку после годичного отсутствия.

Также в первой десятке – SAP R&D Israel, Panaya, Autodesk Israel, AppsFlyer и CyberArk Software, причем последняя вошла в ТОП-10 с первой попытки.

Помимо CyberArk Software в 50 лучших попали NSO Group, Cato Networks, Akamai Technology, Semperis, Aidoc, Rafael, Priority Software, GE HealthCare, Fireblocks, которые не были в рейтинге год назад.