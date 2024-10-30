Тель-Авивский отель попал в число отелей, подающих лучшие в мире завтраки

Отель David Kempinski в Тель-Авиве вошел в число 14 отелей, в которых подаются лучшие в мире отельные завтраки по версии Condé Nast Traveler.

В числе лучших есть еще одни представитель той же сети - Adlon Kempinski в Берлине.

Также в числе лучших – Titilaka на озере Титикака в Перу, Round Hill Hotel в Ямайке, La Mamounia в Марракеше в Марокко, Four Seasons Ritz в Лиссабоне в Португалии, The St. Regis в Мехико в Мексике, Southern Ocean Lodge на острове Кенгуру в Австралии, Venice Simplon-Orient-Express – поезд Венеция-Париж, Jack's Camp в Ботсване, Le Meurice в Париже, Taj Falaknuma Palace в Хайдарабаде в Индии, Eastwind Oliverea Valley в Катскильских горах в США и Raffles в Сингапуре.