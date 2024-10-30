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Правительство будет утверждать госбюджет в подземном бункере

время публикации: 30 октября 2024 г., 09:38 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 09:38
Правительство будет утверждать госбюджет в подземном бункере
Фото: Амос Бен-Гершом / GPO

Назначенное на четверг заседание правительства, на котором будет утверждаться проект государственного бюджета на 2025 год и проект закона о государственном регулировании, пройдет в подземном комплексе с усиленными мерами безопасности.

Напомним, что предыдущее, воскресное, заседание правительства также проходило под землей.

Ранее было принято решение, согласно которому по соображениям безопасности отныне заседание правительства будет проходить в разных локациях и в разное время, тогда как до сих пор еженедельные заседания проходили в канцелярии главы правительства, как правило, в один и тот же день и час.

Это не единственное изменение: отныне на заседании правительства будут присутствовать только министры, а их советники более не будут допускаться. Помимо опасений, связанных с ситуацией в сфере безопасности, новые правила должны значительно сократить риски утечки информации с заседаний.

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