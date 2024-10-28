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Израиль

Заседания правительства будут проходить в разное время и без участия советников

время публикации: 28 октября 2024 г., 09:52 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 09:57
Заседания правительства будут проходить в разное время и без участия советников
Фото: Амос Бен-Гершом / GPO

По соображениям безопасности отныне заседание правительства будет проходить в разных локациях и в разное время, тогда как до сих пор еженедельные заседания проходили в канцелярии главы правительства, как правило, в один и тот же день и час.

Изменения вступают в силу с начала зимней сессии Кнессета.

Это не единственное изменение: отныне на заседании правительства будут присутствовать только министры, а их советники более не будут допускаться. Помимо опасений, связанных с ситуацией в сфере безопасности, новые правила должны значительно сократить риски утечки информации с заседаний.

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