Заседания правительства будут проходить в разное время и без участия советников

По соображениям безопасности отныне заседание правительства будет проходить в разных локациях и в разное время, тогда как до сих пор еженедельные заседания проходили в канцелярии главы правительства, как правило, в один и тот же день и час.

Изменения вступают в силу с начала зимней сессии Кнессета.

Это не единственное изменение: отныне на заседании правительства будут присутствовать только министры, а их советники более не будут допускаться. Помимо опасений, связанных с ситуацией в сфере безопасности, новые правила должны значительно сократить риски утечки информации с заседаний.