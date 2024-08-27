Канада присоединяется к торговой войне с Китаем

Правительство Канады объявило о введении с 1 октября текущего года защитных пошлин на импорт стали, алюминия и электромобилей из Китая.

Пошлины на электромобили составят 100%, на сталь и алюминий – 25%.

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что всем известно, что Китай играет не по правилам, и что действия Канады соответствуют шагам, принятым ее союзниками.

Напомним, что США ввели защитные пошлины на сталь и алюминий из Китая еще при администрации Дональда Трампа, а защитная пошлина в размере 100% на импорт электромобилей была введена администрацией Джо Байдена в мае 2024 года. Европейский союз также ввел пошлины на импорт китайских электромобилей, хотя и в меньших размерах.