Слухи об отмене 200-шекелевых купюр обогатили обменники

Сообщения о возможной отмене банкнот по 200 шекелей, прозвучавшие около полутора недель назад и весьма активно муссировавшиеся в прессе, вызвали ожидаемую панику среди населения.

Как сообщает экономическое издание "Калькалист", люди выстроились в очереди в обменники, стремясь как можно скорее обменять накопленные наличные на валюту, и обменный курс в пунктах обмена валюты ожидаемо взлетел до небес.

Всего на фоне паники люди вложили в банки и обменяли на валюту около 100 миллионов шекелей – в 3-4 раза больше, чем обычно. А затем Банк Израиля выступил с опровержением, заявив, что полномочия по выводу тех или иных банкнот из оборота принадлежат по закону исключительно председателю Банка Израиля, и он такого решения не принимал.

Тем не менее, даже после этого сообщения количество внесения 200-шекелевых купюр на депозитные счета и обмена их на доллары по-прежнему остается высокой.

По сообщению издания, общая сумма наличных на руках у населения оценивается примерно в 132 миллиарда шекелей, и 80% из них люди хранят в 200-шекелевых банкнотах.

В банках признались, что объем денежных вкладов от населения их удивил. Специалисты подчеркивают, что даже если бы такой закон был принят, процесс занял бы годы, но людям потребовалось всего несколько дней "желтых" и пугающих заголовков, чтобы понести деньги в банки и в обменники.

Обменные пункты на фоне ажиотажного спроса повысили комиссию за конвертацию валюты: они продавали доллары по цене примерно на 20 агорот больше, чем официальный курс Банка Израиля, а евро – примерно на 10 агорот больше, и люди продолжали покупать.