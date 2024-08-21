"Эль-Аль" введет низкие цены на четыре направления, государство не будет вмешиваться в остальные

Министр экономики Нир Баркат вызвал к себе на разъяснительную беседу генеральных директоров авиакомпаний "Эль-Аль", "Исраэйр" и "Аркия", чтобы обсудить высокие цены на авиабилеты.

По итогам этой беседы "Эль-Аль" сообщает о введении твердых сниженных цен на билеты по четырем маршрутам: Ларнака, Вена, Афины и Дубаи. Министерство экономики, со своей стороны, не будет вмешиваться в ценообразование на авиабилеты по всем остальным маршрутам, обслуживаемым авиакомпаний "Эль-Аль".

В соответствии с этим соглашением, билеты в Афины (Греция) и из Афин в Израиль будут стоить в "Эль-Аль" 299 долларов, в Ларнаку (Кипр) – 199 долларов, Дубаи (ОАЭ) – 349 долларов и в Вену (Австрия) – 349 долларов.

При этом подчеркивается, что речь идет о маршрутах, которые "Эль-Аль" добавит в свое действующее расписание, цены на все места в самолете будут составлять вышеназванные суммы, и эти цены действительны до конца 2024 года.

В "Эль-Але" обещают также снизить цены на остальные маршруты при условии, что на рейс остались нераспроданные места. Однако учитывая уход с израильских рейсов некоторых зарубежных компаний из-за ситуации в сфере безопасности, и возросшую нагрузку на израильские авиакомпании, таких рейсов почти не бывает.