x
21 августа 2024
|
последняя новость: 15:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 августа 2024
|
21 августа 2024
|
последняя новость: 15:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Эль-Аль" введет низкие цены на четыре направления, государство не будет вмешиваться в остальные

время публикации: 21 августа 2024 г., 14:26 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 14:43
"Эль-Аль" введет низкие цены на четыре направления, государство не будет вмешиваться в остальные
Yossi Aloni/FLASH90

Министр экономики Нир Баркат вызвал к себе на разъяснительную беседу генеральных директоров авиакомпаний "Эль-Аль", "Исраэйр" и "Аркия", чтобы обсудить высокие цены на авиабилеты.

По итогам этой беседы "Эль-Аль" сообщает о введении твердых сниженных цен на билеты по четырем маршрутам: Ларнака, Вена, Афины и Дубаи. Министерство экономики, со своей стороны, не будет вмешиваться в ценообразование на авиабилеты по всем остальным маршрутам, обслуживаемым авиакомпаний "Эль-Аль".

В соответствии с этим соглашением, билеты в Афины (Греция) и из Афин в Израиль будут стоить в "Эль-Аль" 299 долларов, в Ларнаку (Кипр) – 199 долларов, Дубаи (ОАЭ) – 349 долларов и в Вену (Австрия) – 349 долларов.

При этом подчеркивается, что речь идет о маршрутах, которые "Эль-Аль" добавит в свое действующее расписание, цены на все места в самолете будут составлять вышеназванные суммы, и эти цены действительны до конца 2024 года.

В "Эль-Але" обещают также снизить цены на остальные маршруты при условии, что на рейс остались нераспроданные места. Однако учитывая уход с израильских рейсов некоторых зарубежных компаний из-за ситуации в сфере безопасности, и возросшую нагрузку на израильские авиакомпании, таких рейсов почти не бывает.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 августа 2024

Delta продлевает отмену полетов в Израиль до конца сентября, Aegean возобновляет полеты
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 августа 2024

Lufthansa продлевает отмену полетов в Израиль до 26 августа
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 августа 2024

Антимонопольное управление проверяет "Эль-Аль" на предмет чрезмерного повышения цен
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 августа 2024

Wizz Air начала продажу годовых абонементов в Израиле