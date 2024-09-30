Из-за ограничений на хранение автомобилей в портах судно с машинами развернулось на Крит

В понедельник, 30 сентября, вступили в силу ограничения на количество автомобилей, которые можно хранить на территории морских портов, в связи с чем судно с 1000 машин, направлявшееся в Израиль, развернулось и отправилось на Крит, чтобы разгрузить свой товар в порту Ираклиона.

В соответствии с ограничениями, введенными Государственной портовой компанией, на территории порта Ашдода можно будет хранить не более 15 тысяч автомобилей, то же количество можно будет хранить на территории Хайфского порта, и в порту Хайфского залива, управляемом китайской компанией SIPG, можно будет хранить не более 4000 автомобилей.

Как сообщает экономическое издание "Калькалист", новая директива, которая на первом этапе будет действовать всего две недели до 14 октября, запрещает выгрузку автомобилей в порту, если на его территории складировано больше вышеуказанного количества.

Автомобили начали заполнять порты Хайфы и Ашдода после того, как импорт автомобилей через порт Эйлата стал невозможным из-за постоянных атак хуситов. Всего за восемь месяцев текущего года в порту Хайфы были выгружены 82 тысячи автомобилей, тогда как до войны максимальное количество было зарегистрировано в 2016 году (74 тысячи автомобилей), а после этого и до 2024 года в этом порту выгружали 35-55 тысяч автомобилей в год.

В руководстве самих портов решение Государственной портовой компании критикуют: разгружать и хранить транспортные средства для портов очень выгодно. Однако забитые машинами порты не позволяют другим поставщикам разгружать и хранить свои товары. Министерства транспорта и финансов вот уже полгода пытаются прийти к соглашению о регулировании рынка портовых услуг и возобновления разгрузки других товаров, включая сырье и сталь, но из-за разногласий соглашения до сих пор добиться не удалось.