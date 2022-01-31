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NEWSru.co.il :: Экономика31 января 2022 г., 19:30

Компания "Сано" обещает не повышать цены на свою продукцию

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Компания "Сано" обещает не повышать цены на свою продукцию

Гендиректор предприятия "Сано" ответил на требование министра финансов Авигдора Либермана и министра экономики Орны Барбивай воздержаться от повышения цен на продукцию.

По информации N12, в письме говорится, что компания прислушивается к просьбам обществености и постарается сохранить цены или даже снизить их. "Несмотря на рост цен на сырье и транспортные расходы, "Сано" инициирует и в ближайшие дни осуществит снижение цен на часть продукции", - говорится в письме.

Ранее компания "Штраус" сообщила, что она не планирует в ближайшее время повышать цены на продукцию, производимую в Израиле.


В понедельник, 31 января, письма с требованием не повышать цены были отправлены Либерманом и Барбивай компаниям "Шастович", "Дипломат", "Осем", "Штраус" и т.д.

Министры напомнили, что импортеры и производители в последние годы получали дополнительную выгоду от укрепления курса шекеля, однако не торопились делиться ею с потребителями, и что в 2020-2021 годах все означенные компании выплачивали своим акционерам щедрые дивиденды, а их прибыльность в Израиле существенно превысила их же показатели в других странах.

Завершались письма обещанием внимательно следить за уровнем цен для израильского потребителя и "не колебаться принимать меры, необходимые для обеспечения честной и конкурентной экономики". И, видимо, в качестве намека среди получателей писем была указана директор антимонопольтного управления Михаль Коэн.

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