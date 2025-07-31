Трамп: "Пусть Индия и Россия разрушат свои мертвые экономики, мне все равно"

Через сутки после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 25% пошлину на индийские товары, отметив и ее экономическое сотрудничество с Россией, американский лидер выступил с новым заявлением против этих двух стран.

"Мне все равно, что Индия делает с Россией. Хотят – пусть до конца разрушат свои мертвые экономики, мне все равно. Мы с Индией почти не торгуем – у них слишком высокие пошлины, среди самых высоких в мире. И с Россией мы почти не торгуем. Пусть это так и останется. И скажите Медведеву, провальному прошлому президенту, который считает, что он еще президент, – попридержать язык. Он ступает на опасную почву", – написал Трамп в Truth Social.