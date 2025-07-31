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Экономика

США наложили санкции на флот семьи Шамхани

США
Иран
время публикации: 31 июля 2025 г., 07:34 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 07:34
США наложили санкции на флот семьи Шамхани
Wikipedia.org. Фото: APK

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о включении в санкционные списки более 50 физических и юридических лиц и более 50 судов, которые являются частью обширной судоходной империи, контролируемой Мохаммадом Хоссейном Шамхани.

Шамхани, сын Али Шамхани, высокопоставленного политического советника иранского лидера Али Хаменеи (под санкциями с 2020 года), использовал влияние своего отца и для создания крупного флота танкеров и контейнеровозов.

Этот флот занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов из Ирана и России, а также другими грузоперевозками, получая десятки миллиардов долларов прибыли.

Новый пакет санкций, включающий в общей сложности 115 пунктов, является крупнейшим, наложенным на Иран с 2018 года.

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