США наложили санкции на флот семьи Шамхани

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о включении в санкционные списки более 50 физических и юридических лиц и более 50 судов, которые являются частью обширной судоходной империи, контролируемой Мохаммадом Хоссейном Шамхани.

Шамхани, сын Али Шамхани, высокопоставленного политического советника иранского лидера Али Хаменеи (под санкциями с 2020 года), использовал влияние своего отца и для создания крупного флота танкеров и контейнеровозов.

Этот флот занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов из Ирана и России, а также другими грузоперевозками, получая десятки миллиардов долларов прибыли.

Новый пакет санкций, включающий в общей сложности 115 пунктов, является крупнейшим, наложенным на Иран с 2018 года.