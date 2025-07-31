США и Южная Корея договорились о "взаимной" пошлине в 15%

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении торгового соглашения с Южной Кореей, в рамках которого корейский экспорт в США будет облагаться пошлиной в 15%, а не в 25%, как объявлялось ранее.

Соглашение также предусматривает инвестиции Сеула в американскую экономику в размере 350 миллиардов долларов.

Пошлина в 15% будет распространяться как на автомобили, так и на полупроводники - два основных экспортных товара Сеула в США. Однако сталь и алюминий, также являющиеся значимыми пунктами экспорта в США, будут облагаться пошлиной в размере 50%, в соответствии с глобальной ставкой, установленной президентом Трампом.

Тем не менее, южнокорейский лидер Ли Джэ Мён похвалил соглашение, сказав, что оно поставит его страну в равное или лучшее положение по сравнению с другими странами.

В Сеуле в качестве успеха рассматривают сохранение жестких ограничений на импорт американского мяса и риса, отмена которых грозила массовыми протестами внутри страны.

Из 350 миллиардов долларов, которые Южная Корея обещала инвестировать в США, 150 миллиардов долларов пойдут на помощь США в строительстве кораблей, включая военные корабли.

Следует подчеркнуть, что соглашение не затрагивает вопрос расходов США на безопасность Южной Кореи. В прошлом Трамп угрожал вывести американские войска из Южной Кореи, если она не будет платить за свою защиту.