1-й терминал аэропорта Бен-Гурион обслужит в августе 140 тысяч пассажиров
время публикации: 31 июля 2025 г., 12:54 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 12:54
В воскресенье, 3 августа, возобновит работу 1-й терминал аэропорта имени Бен-Гуриона, обслуживающий внутренние рейсы и международные полеты бюджетных авиакомпаний.
На первом этапе терминал будет обслуживать рейсы израильских компаний "Исраэйр", "Аркия" и "Сандор". Затем к ним присоединится авиакомпания Wizz Air.
В общей сложности ожидается, что в августе терминал обслужит около 800 вылетающих рейсов и 140000 пассажиров.