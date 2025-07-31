x
31 июля 2025
|
последняя новость: 13:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 июля 2025
|
31 июля 2025
|
последняя новость: 13:03
31 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

1-й терминал аэропорта Бен-Гурион обслужит в августе 140 тысяч пассажиров

Авиация
Туризм
время публикации: 31 июля 2025 г., 12:54 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 12:54
1-й терминал аэропорта Бен-Гурион обслужит в августе 140 тысяч пассажиров
Yossi Aloni/Flash90

В воскресенье, 3 августа, возобновит работу 1-й терминал аэропорта имени Бен-Гуриона, обслуживающий внутренние рейсы и международные полеты бюджетных авиакомпаний.

На первом этапе терминал будет обслуживать рейсы израильских компаний "Исраэйр", "Аркия" и "Сандор". Затем к ним присоединится авиакомпания Wizz Air.

В общей сложности ожидается, что в августе терминал обслужит около 800 вылетающих рейсов и 140000 пассажиров.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 июля 2025

"Бен-Гурион" ожидает роста пассажиропотока: открывается Терминал 1 и новый комплекс Терминала 3