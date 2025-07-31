1-й терминал аэропорта Бен-Гурион обслужит в августе 140 тысяч пассажиров

В воскресенье, 3 августа, возобновит работу 1-й терминал аэропорта имени Бен-Гуриона, обслуживающий внутренние рейсы и международные полеты бюджетных авиакомпаний.

На первом этапе терминал будет обслуживать рейсы израильских компаний "Исраэйр", "Аркия" и "Сандор". Затем к ним присоединится авиакомпания Wizz Air.

В общей сложности ожидается, что в августе терминал обслужит около 800 вылетающих рейсов и 140000 пассажиров.