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Экономика

Белый дом отменил беспошлинные посылки в США

США
Импорт и экспорт
время публикации: 31 июля 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 12:01
Белый дом отменил беспошлинные посылки в США
AP Photo/Charles Krupa

Президент США Дональд Трамп подписал указ, с 29 августа 2025 года полностью отменяющий освобождение от пошлины, предоставляемое для онлайн-покупок из-за границы на сумму до 800 долларов.

Платформы, посылающие товары в США, будут обязаны взимать пошлину в соответствии со страной происхождения товара.

Ранее Белый дом попытался отменить освобождение только для посылок из Китая и Гонконга, однако федеральное почтовое управление дало понять, что не сможет обеспечить выполнение указа.

Отметим, что израильское налоговое управление также продвигает отмену освобождения посылок от НДС (до 75 долларов) и пошлин (до 500 долларов), однако до сих пор его попытки блокировались политиками.

Экономика
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