Белый дом отменил беспошлинные посылки в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, с 29 августа 2025 года полностью отменяющий освобождение от пошлины, предоставляемое для онлайн-покупок из-за границы на сумму до 800 долларов.

Платформы, посылающие товары в США, будут обязаны взимать пошлину в соответствии со страной происхождения товара.

Ранее Белый дом попытался отменить освобождение только для посылок из Китая и Гонконга, однако федеральное почтовое управление дало понять, что не сможет обеспечить выполнение указа.

Отметим, что израильское налоговое управление также продвигает отмену освобождения посылок от НДС (до 75 долларов) и пошлин (до 500 долларов), однако до сих пор его попытки блокировались политиками.