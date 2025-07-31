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Экономика

Минфин: налоговые поступления от сделки Palo Alto-CyberArk будут незначительными

Минфин
Налоги
Хайтек
Бюджет
время публикации: 31 июля 2025 г., 08:01 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 08:01
Минфин: налоговые поступления от сделки Palo Alto-CyberArk будут незначительными
AP Photo/Elise Amendola, File

Несмотря на то, что сделка по покупке Palo Alto израильской компании CyberArk за 25 миллиардов является второй по величине в истории Израиля после сделки Google-Wiz, налоговые поступления от нее в израильский бюджет будут ограниченными.

По оценке министерства финансов, израильская казна получит от сделки несколько сотен миллионов шекелей. Для сравнения, ожидаемые налоговые поступления от продажи Wiz за 32 миллиарда долларов превышают 10 миллиардов шекелей.

Столь значительная разница в налоговых поступлениях обусловлена составом владения. Хотя Wiz зарегистрирована за границей, большая часть ее акций находилась во владении израильских налоговых резидентов, тогда как CyberArk, хотя и зарегистрирована в Израиле, в большинстве своем контролируется иностранными налоговыми резидентами.

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