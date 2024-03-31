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Русскоязычная версия портала "Коль Зхут" исчерпала бюджет: обновлений не будет

время публикации: 31 марта 2024 г., 12:50 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 12:50

Некоммерческая организация "Коль Зхут", занимающаяся сбором, структуризацией и подачей на понятном большинству читателей языке информации о различных правах и льготах, а также о способах реализации этих прав, исчерпала бюджет на перевод и публикацию статей портала на русский язык.

Напомним, в марте 2023 года министерство социального равенства перечислило на эти цели миллион шекелей, выделенных прежним правительством в рамках коалиционных соглашений с партией "Еш Атид" : на финансировании проекта настояли депутат Владимир Белиак и Мерав Коэн, занимавшая в прежнем правительстве пост министра социального равенства.

За год было переведено около 1300 страниц по тематикам, которые сочли наиболее важными на первом этапе русификации портала: это тема прав и льгот для пожилых людей, вопросы здравоохранения, социальных пособий, отдельный раздел был создан для пособий, прав и льгот пострадавших от военных действий в ходе войны "Железные мечи".

С начала апреля проект русификации портала "Коль Зхут" переведен на режим поддержки: компания была вынуждена отказаться от услуг сторонних переводчиков, из двух ставок сотрудников проекта была сохранена одна. До появления дополнительных средств, будут отслеживаться и вноситься поправки и изменения в уже переведенные разделы. На втором этапе возможно продолжение перевода портала при помощи автоматических программ перевода с последующей редактурой.

Компания "Коль Зхут" надеется на то, что правительство и соответствующие министерства и ведомства все же изыщут возможность продолжить русификацию портала, важность работы которого для нуждающихся в социальной поддержке людей сложно переоценить.

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