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    В Израиле

    Муниципальные выборы: как сориентироваться русскоязычному избирателю

    время публикации: | последнее обновление:
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    Фото NEWSru.co.il

    27 февраля, после нескольких переносов даты из-за войны "Железные мечи", в Израиле состоятся выборы в органы местной власти. Выборы глав муниципалитетов и местных советов, а также голосование по спискам кандидатов в городские и местные советы, пройдут в 241 органе местной власти, включая 75 муниципалитетов, 114 местных советов и 52 региональных совета. Общее количество граждан, обладающих избирательным правом, составляет на сегодняшний день 7190584 человека.

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    Из-за войны, резервистской службы многих баллотирующихся (как в руководство местными советами, так и в составе предвыборных списков), переноса даты выборов и значительных изменений, произошедших в настроениях граждан в связи с участием того или иного кандидата и списка в волонтерской деятельности в период военных действий, предсказать результаты выборов крайне сложно, и явка избирателей едва ли будет высокой.

    Кандидаты-резервисты, которые в силу наложенных израильским законодательством ограничений не имеют права вести предвыборную кампанию, почти наверняка опротестуют результаты муниципальных выборов в некоторых муниципалитетах и местных советах.

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    В предвыборных штабах муниципальных кандидатов возобновили агитацию, которая в более напряженные военные недели перемещалась на нижние строчки списка приоритетов. Из-за переноса даты выборов и связанной с ним путаницы многие избиратели вовсе не получили приглашения на выборы, при этом многие получили несколько приглашений.

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    По результатам опроса, проведенного NEWSru.co.il накануне, треть русскоязычных избирателей не знает, где и за кого голосовать, предвыборная кампания на русском языке почти не ведется.

    Государственный информационный портал по муниципальным выборам 2024 года тоже не особо поможет избирателям, не в полной мере владеющим ивритом, поскольку его материалы переведены с иврита только на арабский язык. Система поиска своего избирательного пункта в разделе МВД на государственном портале Gov.il, также "еще не переведена на русский язык".

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    Для того, чтобы найти свой избирательный пункт, необходимо ввести номер своего удостоверения личности ("теудат зеут") и дату его выдачи. Система выдаст результат (на иврите или арабском языке, по выбору): имеете ли вы право голосовать на ближайших выборах, где находится ваш избирательный пункт (учреждение и адрес), номер избирательного пункта, ваш порядковый номер в списке избирателей вашего избирательного пункта, доступность избирательного участка для инвалидов-колясочников. Найти ближайший избирательный пункт, доступный для инвалидов-колясочников, можно также на государственном информационном портале по этой ссылке. Этот раздел тоже не переведен на русский язык.

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    Информационный портал муниципальных выборов содержит всю информацию о претендентах на пост руководителей муниципалитетов и местных советов, количество баллотирующихся в местные советы и муниципалитеты предвыборных списков и кандидатов на депутатские посты в городских и местных советах. Для того, чтобы ознакомиться с информацией, избирателю следует ввести название своего города или местного совета: система выдаст список кандидатов на пост мэра или главы местного совета, перечень баллотирующихся в городские и местные советы фракций, поименный перечень кандидатов и буквенный индекс каждого из списков (вся информация представлена на иврите и арабском языках).

    В последние недели перед выборами сотрудники и волонтеры предвыборных штабов получили списки избирателей с их контактными данными. Отметим, что речь не идет о "взломе баз": по израильскому законодательству, баллотирующийся в Кнессет или в муниципалитет кандидат имеет право на доступ к базе данных избирателей. Как правило, звонящие не агитируют конкретно за своего кандидата: они призывают избирателей прийти на выборы, инструктируют их, как найти свой избирательный участок, могут сообщить информацию о кандидатах, им можно задать вопрос или даже передать просьбу – так, например, в день выборов некоторые избирательные штабы помогают избирателям, которым сложно самостоятельно добраться до пункта голосования.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Февраля 2024
    Итоги опроса NEWSru.co.il: рейтинг действующих мэров городов
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 6 Февраля 2024
    Муниципальные выборы в Израиле: треть новых репатриантов не знают, где голосовать. Итоги опроса
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 31 Января 2024
    За месяц до муниципальных выборов кандидаты-резервисты не могут вести предвыборную кампанию
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Января 2024
    МВД впервые опубликовало, какие партии стоят за списками на муниципальных выборах
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