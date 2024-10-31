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Экономика

Управление регуляции рекомендовало сократить техосмотры автомобилей до раза в два года

время публикации: 31 октября 2024 г., 07:16 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 07:16
Управление регуляции рекомендовало сократить техосмотры автомобилей до раза в два года
Flash90. Фото: Н.Шохат

Управление по сокращению и упорядочиванию государственной регуляции подало министерству транспорта рекомендации касательно порядка технического осмотра автомобильного транспорта в Израиле.

В частности, управление рекомендует снизить частоту техосмотров для автомобилей младше десяти лет с раза в год до раза в два года.

Частоту техосмотров автомобилей старше 20 лет рекомендуется также снизить с раза в полгода до раза в год.

Также рекомендуется отменить требование о предоставлении справки о надлежащем состоянии тормозов из лицензированной автомастерской для автомобилей в возрасте 15-20 лет.

Экономика
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