Управление регуляции рекомендовало сократить техосмотры автомобилей до раза в два года

Управление по сокращению и упорядочиванию государственной регуляции подало министерству транспорта рекомендации касательно порядка технического осмотра автомобильного транспорта в Израиле.

В частности, управление рекомендует снизить частоту техосмотров для автомобилей младше десяти лет с раза в год до раза в два года.

Частоту техосмотров автомобилей старше 20 лет рекомендуется также снизить с раза в полгода до раза в год.

Также рекомендуется отменить требование о предоставлении справки о надлежащем состоянии тормозов из лицензированной автомастерской для автомобилей в возрасте 15-20 лет.