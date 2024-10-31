Управление регуляции рекомендовало сократить техосмотры автомобилей до раза в два года
время публикации: 31 октября 2024 г., 07:16 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 07:16
Управление по сокращению и упорядочиванию государственной регуляции подало министерству транспорта рекомендации касательно порядка технического осмотра автомобильного транспорта в Израиле.
В частности, управление рекомендует снизить частоту техосмотров для автомобилей младше десяти лет с раза в год до раза в два года.
Частоту техосмотров автомобилей старше 20 лет рекомендуется также снизить с раза в полгода до раза в год.
Также рекомендуется отменить требование о предоставлении справки о надлежащем состоянии тормозов из лицензированной автомастерской для автомобилей в возрасте 15-20 лет.
Ссылки по теме