Росавиация продлила действие ограничений на полеты в Израиль, Иран и Ирак

Пресс-служба Росавиации сообщила о продлении до 24 ноября ограничений на полеты в Израиль, Иран и Ирак, введенные после иранской попытки массированного ракетного удара по Израилю.

"Росавиация продлила до 24 ноября действие NOTAM, рекомендующего российским авиакомпаниям выполнять полеты в/ через Израиль, Ирак и Иран исключительно в период с 9:00 до 19:00 по московскому времени", – говорится в сообщении.

Напомним, что 1 октября Накануне, в связи с закрытием воздушного пространства Ираном, Ираком, Иорданией и Израилем Росавиация рекомендовала российским компаниям воздержаться от полетов в эти государства. 3 октября рекомендация была смягчена.