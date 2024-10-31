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Росавиация продлила действие ограничений на полеты в Израиль, Иран и Ирак

время публикации: 31 октября 2024 г., 11:46 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 11:47
Росавиация продлила действие ограничений на полеты в Израиль, Иран и Ирак
AP Photo/Petr David Josek

Пресс-служба Росавиации сообщила о продлении до 24 ноября ограничений на полеты в Израиль, Иран и Ирак, введенные после иранской попытки массированного ракетного удара по Израилю.

"Росавиация продлила до 24 ноября действие NOTAM, рекомендующего российским авиакомпаниям выполнять полеты в/ через Израиль, Ирак и Иран исключительно в период с 9:00 до 19:00 по московскому времени", – говорится в сообщении.

Напомним, что 1 октября Накануне, в связи с закрытием воздушного пространства Ираном, Ираком, Иорданией и Израилем Росавиация рекомендовала российским компаниям воздержаться от полетов в эти государства. 3 октября рекомендация была смягчена.

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Росавиация смягчила ограничения на полеты в Израиль