Юрсоветник правительства потребовала c 1 апреля начать призыв учащихся йешив

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара направила в министерства обороны и просвещения официальное письмо с требованием начать с 1 апреля 2024 года призыв учащихся йешив в армию.

Основанием для этого юрист называет истечение в полночь срока действия постановления правительства, согласно которому учащиеся йешив освобождаются от службы. Она также называет недопустимым выплаты йешивам каких-либо компенсаций. Согласно документу, это будет нарушением временного судебного постановления.

Walla цитирует источник в окружении главы правительства, согласно которому действия Баарав-Миары ведут к расколу народа. Источник обвиняет юридического советника в нарушении постановления Высшего суда справедливости, который отложил решение вопроса на несколько недель.

Напомним, что 28 марта Высший суд справедливости временными постановлением запретил перевод денег йешивам, студенты которых подпадают под закон о призыве и не явились на призывные пункты. Вместе с тем продолжится финансирование обучения студентов, которые освобождены от военной службы или получили отсрочку.

Решение вступит в силу с 1 апреля и будет действовать до вынесения судом окончательного решения. Заседание БАГАЦа запланировано на май. Вопрос будет рассматриваться расширенным составом из девяти судей.

Высокопоставленные представители ультраортодоксального сектора подвергли решение резкой критике. Глава ШАС Арье Дери не исключил возможности, что ШАС выйдет из коалиции. "Я пойму военнослужащих, которые откажутся служить в армии государства, борющегося с йешивами", – добавил Дери.