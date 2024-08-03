Wizz Air приостановил полеты в Израиль и Иорданию до 4 августа
Венгерский лоукостер Wizz Air объявил, что до 4 августа включительно приостанавливает полеты в Израиль и Иорданию в связи с обострением ситуации в ближневосточном регионе.
Как отмечалось ранее, в связи с угрозами Ирана и "оси сопротивления" атаковать Израиль в ответ на ликвидацию лидеров террористов в Бейруте и Тегеране международные авиакомпании начали объявлять о временном прекращении полетов.
Тысячи израильтян застряли в аэропортах по всему миру из-за отмены рейсов
Редакция Newsru.co.il публикует текущий список авиакомпаний, отменивших свои рейсы. Пресс-служба управления аэропортов Израиля рекомендует пассажирам учитывать, что их полет в обратном направлении может быть отложен, и находиться на связи со своей авиакомпанией.
Стоит отметить, что бюджетные авиакомпании, такие как Ryanair, Wizzair и Easyjet, обычно первыми объявляющие о прекращении полетов в таких случаях, пока работают по расписанию.
Британская авиакомпания British Airways 2 августа опровергла опубликованную ранее в СМИ и соцсетях информацию об отмене полетов в Израиль.
Еще раз подчеркнем: ситуация меняется, отмены рейсов могут быть объявлены в любой момент.
На этом фоне сотни граждан Израиля и туристов, планировавших полеты в Израиль, ждут сейчас в аэропортах и гостиницах информации о возможности вылететь в Израиль.
Список авиакомпаний, отменивших полеты в Израиль
Lufthansa, Swiss Airlines, Brussel Airlines, Austrian Airlines и Eurowings отменили все рейсы в Израиль до 9 августа
United Airlines отменила рейсы без указания даты возвращения, однако в расписании запланированными значатся рейсы начиная с 9 августа.
Delta Airlines отменила рейсы в Израиль до 8 августа.
Итальянская авиакомпания ITA отменила рейсы до 6 августа.
Авиакомпания Air Baltic на текущий момент отметила рейсы только до 2 августа.
Авиакомпания Air India отметила рейсы только до 8 августа.
Авиакомпания FlyDubai отменила пока только рейсы 1 августа.
Авиакомпания Aegean Airlines отменила рейсы до 6 августа.
Авиакомпания Wizz Air отменила рейсы до 4 августа.
Дополнение
Дальневосточные авиакомпании Singapore Airlines, Eva Air, China Airlines в полетах в западном направлении начали обходить воздушное пространство Ирана.