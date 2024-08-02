Тысячи израильтян застряли в аэропортах по всему миру из-за отмены рейсов

Различные авиакомпании со всего мира приняли решение отменить рейсы в Израиль из-за опасений эскалации, связанной с последними ликвидациями лидеров террора. Из-за неожиданной отмены рейсов тысячи израильтян застряли в аэропортах: гостиницы при аэропортах переполнены, авиакомпании не предоставляют никаких других вариантов переждать отмену рейсов. Во многих случаях люди уже сдали багаж, и вынуждены пережидать неизвестность на полу в залах аэропорта, не имея даже личных вещей и лекарств.

Какие авиакомпании прекратили летать в Израиль, ожидая эскалации войны. Список

В Праге застряли около 400 пассажиров-израильтян после того, как зафрахтованный авиакомпанией "Arkia" рейс в Израиль был отменен, сообщает mako.co.il. Пассажиры рассказывают, что уже третий день они ждут, "как собаки", на полу аэропорта, в числе ожидающих семьи с детьми и пожилые люди, но представители авиакомпании даже не прибыли в аэропорт для разговора с ними.

Израильтяне говорят, что они обращались на "горячую линию" министерства иностранных дел, в посольство Израиля в Праге, а некоторые даже пытались связаться напрямую с министром транспорта Мири Регев, но им не помогают.

Представитель авиакомпании "Arkia" сообщил, что иностранные самолеты, которые обслуживают этот рейс, покинули Израиль, и "Arkia" прилагает все усилия, чтобы найти замену. В авиакомпании сообщили, что они ожидают вылета одного рейса в пятницу в 12:15, и второй самолет вылетит за пассажирами в Прагу после полуночи. О вылете сменного рейса в пятницу сообщили также ожидающим пассажирам чешской авиакомпании Smartwings.

Отметим, что многие зарубежные авиакомпании, отменившие рейсы, уже говорят о приостановке полетов, как минимум, на неделю, до 8-9 августа. В аэропорту Вены около 200 пассажиров находятся после отмены полета Austrian Airlines в Израиль с четверга. Из-за недостатка мест в гостинице аэропорта многие пассажиры провели ночь на стульях и на полу. Отметим, что в числе пассажиров есть пожилые люди с хроническими болезнями, у которых нет необходимых на длительное время ожидания лекарств.

В министерстве иностранных дел Израиля действует оперативный штаб, который пытается помочь попавшим в беду израильтянам. Для нуждающихся в лекарствах пассажиров, которые ожидают решения проблемы в аэропорту Вены, пытаются решить проблему хотя бы с рецептами и лекарствами, что осложняется приближением выходных.

На настоящий момент, авиакомпании Lufthansa, Swiss Airlines, Brussel Airlines, Austrian Airlines и Eurowings отменили все рейсы в Израиль до 9 августа. United Airlines отменила рейсы без указания даты возвращения, однако в расписании запланированными значатся рейсы начиная с 9 августа. Delta Airlines отменила рейсы в Израиль до 8 августа. Итальянская авиакомпания ITA отменила рейсы до 6 августа. Авиакомпания Air Baltic на текущий момент отметила рейсы только до 2 августа. Авиакомпании Air India и FlyDubai отменили только рейсы 1 августа.

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