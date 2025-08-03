Сенат США отложил принятие закона о санкциях против России, предоставив Трампу свободу действий

Сенат США по инициативе республиканцев отложил до окончания летних каникул рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против России. Это оставляет вопрос в компетенции президента Дональда Трампа.

"Я полагаю он будет очень осторожен в вопросе о санкциях. Но не оставляет сомнений, что Трамп очень разочарован Путиным. Думаю, он придет к выводу, что многие из нас правы", – заявил республиканский сенатор Майк Раундс, отвечая на вопрос, введет ли Трамп санкции против России.

8 августа истекает девятидневный ультиматум, предоставленный Трампом президенту России Владимиру Путину на то, чтобы прекратить военные действия против Украины. Если этого не произойдет, он обещал ввести жесткие санкции как против России, так и против тех, кто поддерживает с ней торговые отношения.

Отложенный законопроект, принятия которого добивалась Укарина, предусматривал введение санкций до 500% на импортеров российской нефти. Угроза этих санкций будет висеть дамокловым мечом над теми, с кем Трамп намерен вести переговоры.