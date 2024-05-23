Суд признал процесс против пожилой обвиняемой в хранении 75 гр марихуаны напрасной тратой ресурсов

Иерусалимский мировой суд отменил обвинительное заключение против 70-летней женщины, которой вменялось производство и хранение наркотических веществ не для собственного употребления, после того, как более трех лет назад полиция нашла у нее дома ростки марихуаны весом 75 граммов.

Женщина утверждала, что выращивала марихуану для собственного употребления, поскольку имеет проблемы со здоровьем.

Судья Давид Габай Рихтер закрыл дело "по соображениям справедливости", указав в своем решении, что "преследование старушки без уголовного прошлого за 75 граммов каннабиса является напрасной тратой ресурсов".

Прокуратура оспорила решение, подав апелляцию в окружной суд. Обвинители подчеркивают, что, во-первых, 70-летняя женщина – не старушка, и что возраст обвиняемого в данном случае не имеет никакого отношения к делу, а во вторых, суд фактически закрывает глаза на уголовное преступление, за которое предусмотрено наказание до 20 лет тюрьмы, сообщает портал ynet.