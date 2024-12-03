Репатриантам с инженерным образованием сократят стажировку и облегчат госэкзамен

Министр алии и интеграции Офир Софер и министр труда Йоав Бен-Цур согласовали шаги по ускорению интеграции в рынок труда репатриантов с образованием и опытом из страны исхода по специальностям, требующим лицензирования в Израиле.

В первую очередь речь идет о таких специальностях, как архитектор, инженер-строитель, инженер-электрик.

Репатриантам таких специальностей, имеющим пять и более лет стажа в стране исхода, срок стажировки в Израиле перед сдачей экзамена сократят с трех лет до полугода. Кроме того, они получат пять баллов бонуса на экзамене на государственную лицензию.

Программа вступит в силу после завершения внесения необходимых изменений в действующее законодательство.

Согласно официальным данным, в 2025 году в Израиле будет нехватка 8000 специалистов инженерно-технических специальностей.