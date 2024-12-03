Число пользователей YouTube в России сократилось до 46 млн человек

С августа по ноябрь 2024 года ежедневная аудитория YouTube в России уменьшилась на 11%, составив 46 миллионов человек.

Как отмечает ТАСС, сбой в работе YouTube, начавшийся 1 августа, коснулся пользователей приложения видеохостинга на iOS и Android. Также наблюдаются сбои в работе YouTube в браузере. У пользователей нет возможности смотреть видео.

В "Ростелекоме" сообщили, что сбои возникли из-за неисправностей в оборудовании Google, которое используется для обмена трафиком между операторами связи. Проблемы с загрузкой видео были предсказаны еще в июле, когда компания предупредила о возможных неполадках.

На самом деле речь идет не о "сбое", а о целенаправленной политике российских властей. О том, что в августе будет снижена скорость загрузки, в июле сообщил глава комитета Госдумы по информатике Александр Хинштейн.