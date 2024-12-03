x
03 декабря 2024
|
последняя новость: 16:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 декабря 2024
|
03 декабря 2024
|
последняя новость: 16:33
03 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Число пользователей YouTube в России сократилось до 46 млн человек

Россия
Интернет
время публикации: 03 декабря 2024 г., 16:28 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 16:35

С августа по ноябрь 2024 года ежедневная аудитория YouTube в России уменьшилась на 11%, составив 46 миллионов человек.

Как отмечает ТАСС, сбой в работе YouTube, начавшийся 1 августа, коснулся пользователей приложения видеохостинга на iOS и Android. Также наблюдаются сбои в работе YouTube в браузере. У пользователей нет возможности смотреть видео.

В "Ростелекоме" сообщили, что сбои возникли из-за неисправностей в оборудовании Google, которое используется для обмена трафиком между операторами связи. Проблемы с загрузкой видео были предсказаны еще в июле, когда компания предупредила о возможных неполадках.

На самом деле речь идет не о "сбое", а о целенаправленной политике российских властей. О том, что в августе будет снижена скорость загрузки, в июле сообщил глава комитета Госдумы по информатике Александр Хинштейн.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 августа 2024

Российские пользователи сообщают, что перестал открываться YouTube
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 июля 2024

Власти России начали тормозить YouTube, к концу следующей недели скорость снизится до 70%