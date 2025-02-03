Безработица в Израиле сократилась до рекордно низкого уровня

Согласно данным центрального статистического бюро, в декабре 2024 года уровень безработицы в Израиле снизился на 0,2% и составил 2,6%, что является рекордно низким показателем с 2008, когда был изменен механизм расчета.

Средний показатель безработицы за весь 2024 год составил 3%, что на 0,4% ниже показателя 2023 года.

При этом уровень участия в рынке рабочей силы вырос на 0,4% до 62,8%.

Уровень участия в рынке рабочей силы в возрастной группе от 34 до 65 лет составило 80,5%.

Доля занятых на полную ставку выросла на 0,6%.

Больше всего израильтян заняты в системе просвещения, за ней следуют система здравоохранения и социального обеспечения, государственная администрация и службы безопасности, и оптовая и розничная торговля. Пятое место занимают профессиональные, научные и технические услуги.

Больше всего новых работников (11000) добавилось в строительной отрасли, тогда как в профессиональных, научных и технических услугах количество занятых снизилось на 17000.