Главный раввинат заморозил ужесточение требований кашрута под давлением импортеров

Главный раввинат объявил о замораживании действия новых правил по надзору за кошерностью молочной продукции за границей, изданных им в ноябре 2024 года.

Новые правила вызвали возмущение импортеров, поскольку вынуждали их резко увеличить расходы на контролеров кашрута.

Представители отрасли утверждали, что решение об ужесточении требований было принято без прозрачной процедуры и не было основано на каких-то реальных данных, и угрожали обратиться в суд.

Напомним, что по новым правилам контролер кашрута должен был присутствовать на ферме на момент начала дойки, а не только во время дойки, что делает невозможным посещение контролером нескольких ферм за один раз, и требует от импортеров найма значительного числа дополнительных контролеров.

Кроме того, импортеры утверждали, что главный раввинат требует от них новый пакет документации, часть которой не имеет к ним отношения.