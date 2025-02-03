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Экономика

Главный раввинат заморозил ужесточение требований кашрута под давлением импортеров

Потребление
Импорт и экспорт
Кашрут
Раввинат
время публикации: 03 февраля 2025 г., 07:52 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 07:52
Главный раввинат заморозил ужесточение требований кашрута под давлением импортеров
AP Photo/Elaine Thompson

Главный раввинат объявил о замораживании действия новых правил по надзору за кошерностью молочной продукции за границей, изданных им в ноябре 2024 года.

Новые правила вызвали возмущение импортеров, поскольку вынуждали их резко увеличить расходы на контролеров кашрута.

Представители отрасли утверждали, что решение об ужесточении требований было принято без прозрачной процедуры и не было основано на каких-то реальных данных, и угрожали обратиться в суд.

Напомним, что по новым правилам контролер кашрута должен был присутствовать на ферме на момент начала дойки, а не только во время дойки, что делает невозможным посещение контролером нескольких ферм за один раз, и требует от импортеров найма значительного числа дополнительных контролеров.

Кроме того, импортеры утверждали, что главный раввинат требует от них новый пакет документации, часть которой не имеет к ним отношения.

Экономика
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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 декабря 2024

Главный раввинат намерен ужесточить контроль над импортом молока