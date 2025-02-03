Turkish Airlines рассматривает возобновление полетов в Израиль

Флагманская турецкая авиакомпания Turkish Airlines рассматривает возможность возобновления полетов в Израиль.

Об этом заявил генеральный директор управления аэропортов Шарон Кедми в интервью газете "Глобс". Окончательное решение должно быть принято в ближайшие дни.

Напомним, что ранее сообщалось, что турецкая авиакомпания, до войны выполнявшая между Израилем и Стамбулом до 16 рейсов в сутки и прекратившая летать в Израиль с началом войны, до сих пор сохраняет право на посадочные слоты в аэропорту Бен-Гурион.