Turkish Airlines рассматривает возобновление полетов в Израиль
время публикации: 03 февраля 2025 г., 16:54 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 17:32
Флагманская турецкая авиакомпания Turkish Airlines рассматривает возможность возобновления полетов в Израиль.
Об этом заявил генеральный директор управления аэропортов Шарон Кедми в интервью газете "Глобс". Окончательное решение должно быть принято в ближайшие дни.
Напомним, что ранее сообщалось, что турецкая авиакомпания, до войны выполнявшая между Израилем и Стамбулом до 16 рейсов в сутки и прекратившая летать в Израиль с началом войны, до сих пор сохраняет право на посадочные слоты в аэропорту Бен-Гурион.