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Ущерб от демонстраций радикальных ультраортодоксов против трамвая в Иерусалиме – 600 млн шек

Харедим
Транспорт
Иерусалим
время публикации: 03 июля 2026 г., 07:27 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 07:48
Ущерб от демонстраций радикальных ультраортодоксов против трамвая в Иерусалиме – 600 млн шек.
Photo by Chaim Goldberg/Flash90

В 2024 году министерства транспорта и финансов сообщали Кнессету, что размер ущерба от вандализма во время акций протеста радикальных ультраортодоксов из "иерусалимской фракции" против строительства зеленой линии столичного трамвая составил 326 миллионов шекелей.

Как сообщает The Marker со ссылкой на правительственные источники, за прошедшие два года стоимость ущерба выросла до 600 миллионов шекелей. При этом против вандалов до сих пор не подано ни одного обвинительного заключения, несмотря на то, что многие их акции запечатлены на видео.

Ультраортодоксы протестуют против пролегания ветки через кварталы Меа Шеарим и Геула, прибегая к организации массовых беспорядков, поджогу строительной техники, порче стройматериалов и уже построенный инфраструктуры и к угрозам в адрес рабочих.

Экономика
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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 июня 2024

Ущерб от демонстраций радикальных ультраортодоксов против трамвая в Иерусалиме – 300 млн шек.