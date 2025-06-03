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Экономика

Фирма-импортер обвиняется в продаже опасных колясок для малышей

Суд
Импорт и экспорт
время публикации: 03 июня 2025 г., 17:36 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 17:36
Фирма-импортер обвиняется в продаже опасных колясок для малышей
Flash90

В мировой суд Тель-Авива подано обвинительное заключение против компании, которая импортировала и продавала детские коляски, не отвечающие стандартам безопасности.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", владельцы компании и ее менеджеры обвиняются в том, что в 2019-2020 годах они продали в Израиле тысячи колясок и аксессуаров для них, не соответствующих требованиям безопасности. В сообщении не указано ни название фирмы, ни бренд импортированных колясок.

Отмечается, что в числе найденных недостатков – опасность удушения ребенка, опасность защемления пальцев и других частей тела, опасность выпадения ребенка из коляски, неисправности в системах блокировки и системах безопасности.

Подозрения появились после проверки колясок инспекторами Управления стандартизации, причем проверка была проведена после того, как тысячи колясок были импортированы и проданы израильским потребителям.

В ходе проверки были выявлены 122 прогулочных коляски ("тиюлона"), не отвечающие стандартам качества. Речь идет о трех типах детских колясок.

Экономика
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